Stéphanie BORDJI-HERCHIN

Investie depuis le début de ma carrière dans le secteur du développement des compétences et des organisations, j'ai 14 années d'expérience dans le Service Public et suis lauréate du concours d'attaché territorial inscrite sur Liste d'aptitude depuis avril 215.



Dans le domaine de l'enseignement et de la formation (formation initiale par voie scolaire et apprentissage, la formation continue des chercheurs d'emploi, la formation continue du personnel) j'ai développé des compétences de gestion et de management de projets et budgets importants.



Dans le cadre d’une politique locale de l’emploi j’ai travaillé à la mise en œuvre d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, la création d’une Maison de l’Emploi et de la Formation et participé activement au Grenelle de l’Insertion ainsi qu'au montage d'un projet FEDER (subvention accordée pour un montant de 5 millions € et 50 000 € de FSE).



Après avoir structuré et organisé un système qualité au sein d'une commune , j'ai assuré une veille du système par des autocontrôles internes. Procédures et processus ont ainsi pu être compilés et harmonisés au sein d'un référentiel documentaire évolutif et souple à disposition de l'ensemble du personnel municipal (1 000 agents).



Gestionnaire agérrie (comptablité publique, gestion des ressources humaines, achats publics, administration, rapport, et compte-rendu aux élus) et spécialiste des questions d'organisation du travail (optimisation des ressources, rationalisation des activités, création d'outils), je recherche un nouveau challenge à proximité de Calais. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Gestion des Ressources Humaines

Plan de formation

Gestion de la qualité

Informatique

Méthodologie

Adobe acrobate Standart XI

Microsoft Office

Gestion de projet

Accompagnement au changement