Stéphanie BOUDIER

10 ans d'expérience en qualité, environnement et sécurité dans l'industrie.

Je recherche un poste de technicien ou ingénieur hygiène, sécurité et environnement.

Très attachée aux conditions de travail des salariés et aux valeurs humaines, je souhaite avoir l'opportunité de rencontrer un recruteur qui partagera les mêmes valeurs que moi.



Mes compétences :

Environnement

Qualité

Sécurité

Audit

Microsoft Office

Internet

ISO 900X Standard

HAZOP

Government Legislation