Stéphanie BOUGE (NÉE LÉVÊQUE)

Bonjour,forte d'une expérience de + de 13 ans aux achats en centrale sur différents secteurs textiles (PAP enfant,PAP Homme, Bonneterie, lingerie de nuit , maillots de bain et Accessoires). Je suis actuellement acheteuse/Chef de produit International SENIOR prêt à porter Homme City, grosses pièces et balnéaire. Devant gérer un parc de fournisseurs nationaux et internationaux etsuivre les tendances. Les constructions de collections saisonnières, permanentes et promotionnelles, les déplacements internationaux, shoppping et visites magasins sont des points essentiels de ce métier qui me passionne.



Toujours en recherche de nouveaux challenges je cherche actuellement un poste de responsable de collection achat Textile ou Catman, mon expérience sur les divers secteurs d'achat, le respect et le développement des stratégies Textile ainsi que le management d'équipe cadre et non cadre sont des atouts que je souhaite mettre à votre disposition. L'optimisation des achats internationaux, les constructions de budget et de résultats de marges sont des points fort que je suis en mesure de vous proposer. N hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus 1-2-3