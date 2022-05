Stéphanie BOULANGER CONIL

Je travaille sur des sujets de direction de projets de communication 360°/transformation des organisations. Je suis un chef d’orchestre. Mon premier atout est mon sens de l’organisation et mon second, ma créativité. Je suis très à l’aise dans la coordination de budget et de conseil en innovation : de la stratégie à la production.



J’ai des expériences orientées : e.g. marque (Corporate et employeur), identité visuelle, gamme de produits et services, espace et signalétique mais également montage et animation de workshop créatifs en innovation ...



Mes dimensions d’intervention sont claires : écouter et formaliser les besoins, répondre de manière efficace et créative, enfin piloter la production.



Je partage 3 valeurs principales avec les équipes avec lesquelles je travaille : confiance, efficacité et coopération.



Mes compétences :

Architecture

Architecture commerciale

Charte graphique

Commerciale

Communication

Communication institutionnelle

Conception

Conseil

Création

Création graphique

Cuisine

Édition

Epicerie fine

Identité Visuelle

Luxe

Management

Management de marque

Marketing

Rédactionnel

Retail