Stéphanie BOULAY

Ma passion et mon expertise : Accompagner les personnes et les organisations dans leur évolution vers de nouveaux possibles qui soient à la fois :



➜ Innovants car ce seront les fruits de nouvelles manières de voir, de penser, de ressentir et de vivre leurs missions et responsabilités,

➜ Cohérents avec leurs atouts, compétences et aspirations et qui leur permettent d’exprimer plus pleinement leurs richesses et leurs talents uniques,



en créant un climat facilitant de bienveillance empathique (compassion) et en leur proposant des outils concrets, pratiques et utilisables au quotidien.



Mes atouts : Mes compétences polyvalentes en accompagnements individuels et collectifs (8 ans), en management (10 ans), en commercial (4 ans) et en organisation (4 ans).



*** Faisons connaissance :

Email : stephanie_boulay@yahoo.fr - Tel : + 33 6 84 61 55 65