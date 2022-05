Stéphanie BOULAY

Je vous propose mes compétences en tant que Graphiste-DA indépendante.

Avec un cursus et des expériences en studio et en free-lance

je pourrai répondre à vos attentes.



Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel,

j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité sur différents projets.

Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser

dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Je suis également cofondatrice du studio DANIELLA, studio spécialisé

dans tous les domaines de la communication visuelle

pour le compte de clients privés et publics.

Visitez notre siteArray et contactez-nous contact@daniellaparis.com



Mes compétences :

Communication

Design

Édition

Graphisme

Photographie

Web