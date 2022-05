Stéphanie BOURDEAU

Après des études de droit (DESS de droit notarial) et un Master en Assurance et gestion des patrimoines (ESG Paris), j'ai une expérience de 10 ans en tant que juriste fiscaliste patrimoniale:

- 6 ans au sein de la Direction de la gestion de patrimoine à la Société Générale (2001-2007)

- depuis 2007 au sein de l'équipe d'ingénierie patrimoniale d'une banque privée principalement axée sur les entrepreneurs et cadres dirigeants (UBS Paris).



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

fiscaliste

Immobilier

juriste

Restructuration

Succession

Transmissions