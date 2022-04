Mes diverses expériences en Gestion Privée ont contribué à consolider un savoir-faire dans les fonctions de support et de contrôle qui, associé à mon goût pour la polyvalence et mes aptitudes d'anticipation, m'ont permis de satisfaire les exigences de mes interlocuteurs.



En charge du suivi des opérations et du développement de l'activité assurance vie, j’assure la liaison entre les Gérants Privés et les Compagnies d’Assurance Vie.