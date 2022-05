Patrice LALANDE

Activité :



Conseil en Gestion de Patrimoine : Diagnostic et conseil en organisation du patrimoine, tant privé que professionnel au travers d'une offre complète d'outils financiers mobiliers ou immobiliers.



Présentation :



Vous recherchez un accompagnement dans vos problématiques et vos stratégies, qu’il s’agisse d’optimisation, de capitalisation, ou encore de protection de votre patrimoine privé et/ou professionnel. De la banque à l'assurance et passant par l'immobilier, l'écoute et la pédagogie à votre service !



Mes compétences :

Gestion

Succession

Scpi

Investissement

Défiscalisation

Épargne

Fiscalité

Immobilier

Finance

Bourse