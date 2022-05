Patrice LALANDE

Depuis 30 ans, j’ai été impliqué dans les études, la fabrication et les transports de gros appareils à pression, skids et modules offshore, charpentes métalliques, réservoirs GNL, GPL, pétrole et sphères de stockage.

Je suis intervenu sur ces projets en qualité de Chef de Projet, Chef de produit et Directeur des achats.

J’ai été employé du 15 Février 2012 au 19 Octobre 2012 à Londres chez Burren Resources Petroleum Ltd (Groupe ENI) pour le compte de ENI INTERNATIONAL RESSOURCES LTD en qualité de « Senior Procurement Engineer» dans le cadre d’un projet « EPC » (Revamping Gas Project) au Turkménistan.

J’ai été employé du 1er Juin 2008 au 15 Décembre 2011 à Port Harcourt (Nigéria) chez Nigéria Agip Oil Company pour le compte de ENI INTERNATIONAL RESSOURCES LTD en qualité de « Procurement Expert » pour le suivi des achats et contrats particulièrement pour les produits et services OCTG.

J’ai acquis une forte expérience de la métallurgie et de la transformation des aciers, de la fourniture d’équipements, ainsi que de la logistique et des transports pour des projets internationaux et plus récemment pour la mise en place et le suivi des achats et des contrats pour les activités relatives aux forages pétroliers.



Mes compétences :

Gestion de projet

Supply chain

Achats internationaux