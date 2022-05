Stephanie BOURDIN

En tant que Responsable Communication d’une unité opérationnelle de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, spécialisée de la construction d’ouvrages tertiaires neufs sur le marché privé (Construction Privée), je participe à la mise en place de la politique communication de l’entreprise en étroite collaboration avec la Direction Générale et le Comité de Direction.



Passionnée par mon travail, je suis particulièrement impliquée et motivée dans les missions qui me sont confiées. Rigoureuse et consciencieuse, je considère sur chaque sujet traité la satisfaction du « client », qu’il soit interne ou externe, comme objectif prioritaire. Traiter des dossiers en transversalité et en équipe pluridisciplinaire fait partie de mon quotidien et m’a permis de développer une forte capacité d’adaptation, qualité essentielle à la réussite dans un environnement de travail très exigeant.



Organisation, rigueur et excellent relationnel sont de mise pour assurer ce type de missions !



Mes compétences :

Bâtiment

Communication

Communication interne

Evénementiel