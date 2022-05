Stéphanie BOURGUIGNAT

Responsable du magasin Nespresso de Montpellier, je participe depuis plus de 4 ans à différents projets d'entreprise : GTA, parcours formation vendeur, P&L, Alternance Licence, Service Libre.

J'ai par ailleurs travaillé sur plusieurs ouvertures de boutique, dont Metz et Aix en Provence.

J'ai également été missionnée sur différentes boutiques sur le réseau en situation de carence managériale.



Mes compétences :

Gestion de crise

Gestionnaire centre de profit

Manager

Prise de recul

Esprit de synthèse et travail en groupe +faci

Formateur

Client

Leadership

accompagnement du changement

gestion de projet