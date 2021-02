Fabrice QUINTIN

Un parcours professionnel dans la distribution spécialisée (Equipement de la personne, de la maison, produits culturels) avec pour dénominateurs commun, la satisfaction du Client, la recherche de la performance et l'adaptation du point de vente au contexte



Mes forces :

- Une vision claire de Gestion de la relation Client et des moyens à mettre en œuvre.

- Capacité à analyser les situations et à mettre en place et suivre des plans d'actions correctifs, concrets et opérationnels.

- Partager et concrétiser ma vision du business et fédérer les Equipes autour des projets de l'enseigne et des actions initiées en local

- Augmenter la motivation et la compétence des Equipes.

- Un management équilibré entre directif, participatif et délégatif.

- Optimisation commerciale du point de vente dans une optique de performance du compte d'exploitation.

- Veille sociale



Les problématiques que j'ai solutionnées dans mes différents postes :



- Reprise d'un magasin en perte de vitesse depuis 5 ans (-25% de CA)

- Reprise en main d'un équipe dans un climat social compliqué

- Direction d'un magasin en difficulté suite à une longue période de travaux de réaménagement qui n'a pas apporté les résultats escomptés.

- Ouverture d'un magasin en autonomie sur le référencement, l'approvisionnement et l'implantation de la surface de vente et des stocks

- Préparation des Equipes à l'arrivé d'un nouveau concurrent sur la zone de chalandise et, par la suite d'un second point de vente de l'enseigne



Mes compétences :

Management

Leadership

Retournement et redressement

Accompagnement du changement

Formation

Conduite du changement

Reporting

Merchandising

Animation commerciale

Animation de formations

Recrutement

Relations sociales