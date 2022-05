Laurie-Anne DELANOE

Quoi de mieux pour me décrire que les dires des personnes qui m’ont vu travailler pendant ces dix dernières années… Surtout quand ils font des discours élogieux à votre départ : « Laurie-Anne, votre créativité, votre réactivité et votre professionnalisme font de vous une très bonne Responsable Marketing. Votre empathie et votre joie de vivre vont nous manquer… »



Il m’a bien cerné celui là…



Donc voila, je suis une boule de nerfs de trente ans (bien tassés), passionnée de Mode et de création en tout genre et qui prône, par dessus tout, la positive attitude !



J’ai bossé pendant 10 ans dans de toutes petites structures ainsi que dans de plus grosses entreprises… Cela m’a valut d’apprendre la débrouille d’un coté, et la rigidité de l’autre… et surtout l’adaptabilité ! Maître mot dans le domaine de la communication où il faut sans cesse se poser les bonnes questions.



Un parcours dans le domaine assez classique finalement : Assistante Relations Extérieures pour commencer… Chargée de Com par la suite… et pour finir, Responsable Marketing… Des postes pour lesquels je me suis investie à 1000% et dans lesquels j’ai acquis bon nombre de compétences diverses et variées dans la Communication, le Web et l’Evénementiel… L’essentiel donc, pour se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.



Mon seul et unique objectif désormais :

Aider les entrepreneurs bretons à mieux COMMUNIQUER !



Mes compétences :

Photoshop

Gérance site internet

Blogging