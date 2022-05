Stéphanie BOUSQUET

Forte de mon expérience auprès des réseaux nationaux comme Century 21 et Manpower France, j'ai pu développer des compétences commerciales et de négociation auprès des clients particuliers et professionnels. Je connais aussi les techniques de recrutement.



Ma tenacité, mon dynamisme, mon implication me permets d'entretenir des rapports de confiance auprès de mes clients .













Mes compétences :

VENTE NEGOCIATION

Recruter du personnel

FORMER ANIMER

Manager

Prospection commerciale