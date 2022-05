Stéphanie BOUTLEUX

Depuis 2003, le site intervet productions a évolué dans le domaine sécurité. Après la création d'un service SSE, le remplacement pendant plusieurs mois du responsable SSE, l'objectif premier est d'animer et de promouvoir la culture Sécurité auprès du personnel de Production et Logistique afin d’atteindre l’objectif de 0 accident avec le groupe américain.

• Animer des réunions avec le management et le CHSCT.

• Mettre en place et mettre à jour la documentation SSE en respect de la réglementation et des standards du groupe.

• Manger les dossiers selon les domaines de compétence suivants : Sécurité des procédés (ATEX), Installations classées (ICPE), Incendie, Déchets, Transport de Marchandises Dangereuses par Route, Mer et Air.

• Former le personnel aux consignes générales, aux Gestes et Postures, à la protection de l’Environnement, aux risques ATEX et chimiques.

• Manager le poste d’accueil et de gardiennage.

• Réaliser des audits internes et externes.

• Coordonner des exercices d’évacuation, de déversement et d’accident.

• Négocier avec les fournisseurs et prestataires dans les domaines SSE



Mes compétences :

Environnement

Santé

Sécurité