Stéphanie BOYER

J’ai choisi de rejoindre la Casden, en 2008, pour ses valeurs humanistes et fondamentalement proches de celles qui ont animé ma vie professionnelle. Mon rôle de Chargée des Relations avec l’Enseignement Supérieur et la Recherche m’amène à venir rencontrer sur le terrain les personnels des Universités et du monde de la recherche pour les accompagner dans leurs projets.



Convaincue que la culture doit être accessible au plus grand nombre, j'ai tout d’abord orienté mon parcours universitaire et mes premières expériences professionnelles dans cette direction. Diplômée en ethnologie, la richesse de la diversité sociale est pour moi une évidence. J'ai eu l'occasion de pleinement mesurer cette réalité grâce à une expérience de 2 ans au Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de Mulhouse. J'y ai occupé des missions relatives à la programmation culturelle à destination des détenus. À l'Opéra national du Rhin, j'ai eu l'opportunité de parfaire mes compétences en communication en travaillant avec une équipe dynamique et solidaire. Désireuse de poursuivre ma voie en mêlant la communication à un goût pour les diverses formes d'art, le réseau Ad’Missions m’a offert l’occasion de proposer des Conseils en Communication aux artisans de la région Alsace. J’y ai découvert le plaisir de travailler en indépendant et cela m’a encouragé à rejoindre la CASDEN où mes missions exigent d’être dotée d’un esprit indépendant.



Mes compétences :

Communication

Relations Publiques

Culture

Relations presse

Mécénat

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Mise en place de partenariats

Gestion d'un réseau

Mise en place de planning