Stéphanie BOYER est avocate et associée fondatrice du Cabinet ARIANE. Entourée par une solide équipe, elle propose à ses clients une expérience de plus de 20 années dans le milieu très spécialisé de l'immobilier et de la construction, du risque industriel et de l'assurance en lien avec ces domaines spécifiques. Particulièrement affutée à la technique expertale, elle accompagne aussi bien institutionnels et grands groupes que PME / PMI et copropriétés. En outre, médiatrice, elle est en mesure de proposer une approche professionnalisée du règlement amiable des différends.



Mes compétences :

Médiation

Droit de la construction

Droit immobilier

Droit des assurances