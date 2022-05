Stephanie BRANDRE

Mes compétences clés

> Audit interne : procédures LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme), fraude

> Gestion des risques : cartographie des risques, dispositif d'évaluation et de reporting des risques

> Contrôle interne : revue des processus et contrôles, optimisation du contrôle permanent

> Audit comptable et financier : contrôle interne de la gestion des placements financiers, gestion des prestations santé et prévoyance

> Solvabilité II

> LCB-FT

> FATCA

> Gestion déléguée (activités gérées par le délégataire, conventions de délégation, audits..)

> Secteur Assurance (vie, non vie, prévoyance, santé - assurances, mutuelles, caisses de retraite)

> Banque : AQR (Asset Quality Review)



A l'écoute des opportunités :

> Entreprises : Assureurs, Réassureurs, Courtiers

> Cabinets de conseil spécialisés (de taille moyenne)



