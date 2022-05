Stéphanie BREARD

Communicante et passionnée par mon métier, j’ai forgé mon expérience à la fois au sein de groupes nationaux mais également de plus petites structures.



Globe-trotteuse, j’ai pu apprendre professionnellement et humainement au contact de différentes cultures à travers le monde.

La réussite serait donc une potion universelle (mais pas magique) : savoir communiquer avec ses salariés, ses clients et ses prospects.



Ma volonté, vous proposer des solutions adaptées à votre structure en matière de communication corporate, communication commerciale et communication employeur pour vous aider à développer votre activité et l’emmener plus loin.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Publicité

Marketing

Polyvalence - Organisation - Dynamisme - Rigueur -

Stratégie de communication

Business development