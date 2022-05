Stéphanie BRIAS (FRANCOIS)

Je suis une infirmière spécialisée en santé au travail. Je reçois les salariés de divers entreprises en entretien pour évaluer leur qualité de vie et de sécurité au travail; car notre mission est "d'éviter tout altération de la santé physique et mentale" des salariés.

Je travaille avec 2 médecins du travail et nous mettons en commun les informations recueillies afin de repérer des besoins de formation ou sensibilisation auprès des salariés, en collaboration avec les IPRP et ergonomes et l'employeur.

Ayant une formation complémentaire en ergonomie au poste de travail, j'interviens également sur des aménagements de poste.



Mes compétences :

Ergonomie, connaissance du travaiil