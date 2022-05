Stéphanie BRIATTE

Etre Business Partner est déjà dépassé, la contribution économique de la fonction RH est un pré-requis. Mais son rôle est bien plus large : l'évolution des organisations (GPEC), la qualité des relations internes, la santé au travail (RPS, accord des seniors, salariés en situation de handicap) sont autant de domaines où nous pouvons échanger.

Les entreprises doivent s'appuyer davantage sur la créativité individuelle et collective, tenir compte de données plus qualitatives, parier sur la diversité et le travail en réseaux pour être en mode Win-Win avec ses salariés et futurs salariés. Si ma vision RH est la même que la votre, entrons en contact !



Mes compétences :

Talent management

Gestion de carrières

Ressources humaines

Mobilité interne et externe

population suivie

Formation professionnelle continue

Développement RH

Notions de chinois

Anglais