Stephanie BRUNET

• Gérer son stress / anxiété



• Renforcer l’estime de soi et l’image de soi après une maladie ou un évènement personnel



• Enrichir la communication non verbale : gestuelle, mimique, posture, distance… auprès de personnes aphasiques par exemple



• Soutenir le sentiment d’ancrage dans l’espace et le temps avec la notion de rythme, de durée



• Maintenir ou ré impulser une dynamique corporelle



• Accompagner la redéfinition de ses repères corporels, notamment après une maladie : sensorialité, équilibre, tonus



• Accompagner la mise en lien entre une émotion et une manifestation corporelle