Stéphanie BUKALA

Responsable du service commercial de TRANSWAGGON Paris, spécialiste en prestations de transport ferroviaire pour différents types de clients (entreprises ferroviaires, industriels, transporteurs et transitaires), je gère les principaux clients français de l’entreprise et développe son portefeuille sur le territoire national.



Assurant les relations externes (donneurs d’ordre, entreprises ferroviaires) et internes (collaborateurs du groupe) de TRANSWAGGON, j’interviens également auprès d’une clientèle internationale et possède une parfaite connaissance de la règlementation en vigueur (CIM, CUU) et effectue le reporting national auprès de la direction du Groupe et participe à l’élaboration de la direction commerciale.



Autonome dans l’établissement des offres de prix ou la négociation des tarifs de nos fournisseurs, je coordonne également la mise en œuvre des prestations techniques auprès des autres services de l’entreprise.



Mes compétences :

Ferroviaire