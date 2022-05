Stéphanie CABRITA

Organisation & Management de Projet :

Cadrage de projet

Expression des besoins et priorisation des demandes

Planification des travaux et coordination des équipes

Gestion des ressources et budgets

Suivi des risques et incidents

Réalisation de tests fonctionnels



Conduite du changement :

Formation, support et accompagnement utilisateurs

Rédaction de procédures & modes opératoires



Reporting & Communication :

Conception et suivi d’indicateurs/outils de pilotage

Collecte, analyse et consolidation des données

Préparation et animation des revues et comités



Refonte méthodologique et technique des processus et des outils :

Définition et simplification des processus

Modernisation et administration des outils de pilotage

Boucle d’amélioration continue

Support opérationnel et accompagnement



Mes compétences :

Coordination

Documentaire

Gestion de projet

Gestion documentaire

Pilotage

Planification

PMO

Reporting