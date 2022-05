Stephanie CAPRISTO

Diplômée d’un Master, j'ai occupé pendant plus de 7 ans des fonctions de représentante Commerciale. Passionnée et de nature à entreprendre, curieuse et investie, je travaille aujourd’hui pour une société spécialisée dans le conseil stratégique et l’édition de logiciels d’aide à la décision. Un nouveau challenge aux services des citoyens !



Mes compétences :

Commerciale grands comptes

Cosmétique

Informatique

Gestion du stress

Pédagogue

Organisation du travail

Recherche et Développement

Gestion de projet informatique

Gestion de la relation client