Stéphanie CARON

Ingénieure en Procédés industriels, j'apprécie particulièrement le travail d'équipe dynamique. Mon expérience et mon goût du challenge me rendent capable de piloter des projets aussi bien techniques que commerciaux. Ma forte capacité d'adaptation et ma curiosité me permettent d'intégrer aussi bien un bureau d'études qu'une équipe de production.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Veille technologique

Adaptabilité

Thermique Énergétique

Dynamisme

Efficacité énergétique