Stéphanie CARRE

Mon expérience de responsable de laboratoire dans différentes industries de la chimie m’a permis de développer les compétences suivantes :

- Gestion de laboratoire et de son budget

- Encadrement d’équipe d'ingénieurs et de techniciens

- Domaine d’application : cosmétiques, détergents, biotechnologie, époxys et polyuréthannes.

- Gestion de projets : développement et industrialisation de produits chimiques dans le respect des coûts, de la qualité et des délais définis.

- Suivi du Contrôle Qualité des productions réalisées en interne ou en sous-traitance et résolution des non-qualités et mises en place d’actions correctives.

- Assistance technique auprès des clients, distributeurs et prospects Européens.

- Connaissance réglementaire (REACH, étiquetage CLP, Infodyne...)

- Anglais courant

- Autres : capacité de management, d’anticipation et de réactivité, esprit de synthèse, aisance relationnelle, autonomie et rigueur.



Mes compétences :

Chimie

Biotechnologies

Industrialisation

Cosmétique

Contrôle qualité

Support technique

Gestion de projets

Management