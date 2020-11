Jean-François CANLER

Passionné par la vente et l'international, j'ai passé plus de 25 ans dans différentes fonctions de gestion de projets marketing et de responsable des ventes sur la France, l'Allemagne, le Bénélux et la Scandinavie.



Mon expérience englobe la responsabilité des ventes et de développement de comptes globaux à l'international sur les marchés BtoB des ingrédients auprès de l'agroalimentaire et de la détergence sur les marchés, français, allemand, scandinave et sur le Benelux.

En outre, ma longue expérience des marchés des produits chimiques de spécialités m'a amené à développer une expertise de la vente de produits microbiens auprès de différentes industries à l'export.



Mes compétences en résumé sont: international, business developement, gestion de comptes, gestion de projets, relation clients, expertise des produits biologiques de détergence à l'export, management de distributeurs.



Mes compétences :

Management commercial

Prospection commerciale

Business planning

Dynamics CRM

Commercial export

Développement commercial

Gestion de la relation client

Sales Force