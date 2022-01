Marc ZISCHKA

Au fil de mon parcours de formateur indépendant et d'entrepreneur, je suis devenu permaculteur. Je travaille la dimension pratique sur mon lieu, transmets mes compétences au travers de formations, conseille et accompagne des projets, et exerce une activité immatérielle, le design en permaculture.

Je propose des prestations au travers de ma petite entreprise : SEMIS SAUVAGES.

Ma mission est aussi de créer de la valeur :

Écologique

- réduction de l'empreinte écologique

- réduction des émissions carbone

- intégration à la biodiversité

- consommation de ressources adaptée

- élimination des pollutions

Sociale

- renforcement des liens humains

- dynamique d'équipe

- développement des compétences

- adaptation de la gouvernance

Économique

- optimisation des process, des achats

- amélioration de la productivité

- optimisation marketing-vente

- création d'une stratégie robuste



Mes compétences :

Conseil

Formation

Développement durable

Travail en équipe

Permaculture

Design