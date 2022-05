Stéphanie CARRESSE

ACHETEUSE FAMILLE

Gestion d'un portefeuille multi-technique Europe/Asie avec spécialisation en électronique

- sourcing

- contractualisation

- pilotage performance fournisseurs

- pilotage service approvisionnements

ACHETEUSE PROJET

Pilotage de projets complexes - Domaine aéronautique et défense

- interface équipe projet et acheteurs familles

- support aux cahiers des charges

- suivi de planning

- sélection fournisseurs

- contractualisation

APPROVISIONNEMENTS

- traitement et suivi des commandes

- gestion des litiges (comptables et qualité) et mise en place de plans d'action



Secteurs d'activités:

- équipements électroniques embarqués en environnement sévère (aéronautique, spatial, défense, ferroviaire)

- biens de consommation grand public - environnement international



Mes compétences :

Lawson M3

Baan