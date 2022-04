Sylvain PRADELS

Ingénieur Chef de projet / Chargé d'affaire.



ma carrière professionnelle a débuté par un poste de chargé d'affaire dans une entreprise en France dans le secteur de la construction durant 5 ans.

J'ai ensuite saisi l'opportunité de joindre un cabinet d'ingenierie, qui m'a permis de découvrir le monde de la maîtrise d'oeuvre et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage en France et à l'étranger.



Ces expériences passées et présentes m'ont permis de connaître et d'apprendre le management de projet de différents points de vue : Entreprise, Maîtrise d'Oeuvre et Maîtrise d'Ouvrage, et ce dans différents pays.



Mon objectif est de développer ces connaissances afin des les utiliser au mieux pour des projets de moyenne et grande échelle.



Mon expérience passée en IRLANDE, et mon expatriation en INDE me donnent envie de poursuivre mon ouverture à des méthodes de travail différentes, et de découvrir de nouvelles cultures avec ma famille.



Mes compétences :

Architecture

Bâtiment

Bureau étude

Construction

Electrical

Electrical Engineer

Electricité

Électricité Batiment

Entrepreneur

Japon

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Team Leading