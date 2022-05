Stéphanie CARTIGNY

J'ai 16 années d'expérience dans le domaine de vente en générale et 7 années en management.

J'ai également une expérience significative de 10 années en tant que formatrice auprès des professionnels de santé sur l'outil informatique et logiciel de gestion de cabinet.

J'effectue des missions ponctuelles (entre 1js et plus)sur différents sujets en lien avec la vente, le management et la communication.

Mon charisme et ma pugnacité m'ont permis de bâtir mon parcours professionnel qui aujourd'hui est une véritable articulation entre la théorie et la pratique.

Mes qualités pour ce poste sont: un grand sens de l'écoute et de relationnel...

Et pour finir, je suis enthousiaste de pouvoir partager mes savoirs et mes expériences en tant que consultante-formatrice en CDI, CDD, Vacation et freelance.



Mes compétences :

Accompagnement

COMMERCE

Commercial

Communication

Conseil

Ecoute

Ecoute active

Formation

Formatrice

Gestion de stress

Gestion personnel

Management

Management technique

Merchandising

Technique

Technique de vente

Vente

Techniques de vente

Développement commercial

Marketing

Ressources humaines