Stéphanie CASEMAYOU

Juriste de formation, mes différentes expériences me permettent d'avoir une vision généraliste des Ressources Humaines doublée de la gestion de projets.



Je me positionne comme un business Partner, au cœur de la stratégie d'Entreprise.



Les transformations des entreprises, de leurs organisations et des hommes sont des challenges que j'aime relever. Cela nécessite d'être un acteur de terrain, proche des Managers de proximité et des collaborateurs.

Je m'épanouis à accompagner les collaborateurs et les rendre acteurs de leur parcours professionnel au travers de projets de recrutement, du renouvellement des compétences, de gestion des compétences et formation.

Je me plais à entretenir un climat de confiance et d'échanges autour de moi.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

E-learning

Recrutement

GPEC

Formation professionnelle

Droit du travail