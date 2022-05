Stéphanie CATOIRE

Titulaire d'un BTS tourisme je recherche un poste dans le domaine de la relation client,. Avenante, respectueuse et à l'écoute je sais faire face à des publics parfois difficiles avec tact et diplomatie. Pour autant je ne recherche pas un emploi lié à la force de vente... Mes expériences professionnelles et humaines m'ont permise d'acquérir une certaine aisance relationnelle, et la maîtrise des outils de communication. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions!



Mes compétences :

Agent administratif

Standardiste

Hotliner

Accueil clients, gestion des litiges, réservations

Négociation commerciale