Stéphanie CAVILLON

Après l'obtention de mon bachelor européen de commerce et de gestion de l’ESCEM, spécialisé en communication et gestion de projet, j'ai intégrer différents postes très polyvalents, axés sur la communication, l’organisation d’événements et le commercial.



Actuellement en poste, j'ai la responsabilité des services communication et commercial pour les enseignes Maisons Stéphanie et Clément Construction.







Mes compétences :

Communication

Marketing

Organisation

Gestion de projet

Direction commerciale

Direction de projet

Négociation commerciale

Stratégie de communication

Management commercial

Développement commercial

Stratégie commerciale