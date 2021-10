Stéphanie CHARLES

Professeur expérimenté et coach certifié, je propose un accompagnement personnel et professionnel dans toutes les situations de changement et d'apprentissage qui le nécessitent : préparation d'examens et de concours, redoublement et progrès scolaires, débuts d'une carrière ou prise d'un nouveau poste. Il s'agit avant tout de détecter les capacités de chacun et de permettre à tous de les mettre en oeuvre dans la confiance, la bienveillance et l'enthousiasme.



Mes compétences :

Accompagner le changement

Faciliter la poursuite d'objectifs

Détecter les capacités, talents et potentiels

Renforcer les capacités d'adaptation

Ecouter activement et avec bienveillance

Aider à la résolution de problèmes