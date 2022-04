Béatrice VAULTIER

Psychothérapie :



J'accompagne des personnes en psychothérapie. Je pratique la Gestalt thérapie,appartenant au courant humaniste.

Pour en savoir plus : psy-beatrice-vaultier.com



Coaching :

Aprés 15 ans à la direction de grands magasins d'une enseigne nationale, je me suis dirigée naturellement vers une formation de coaching. Les techniques de coach m'ont beaucoup appris , notamment sur la création d'une relation favorable à l'atteinte d'objectif. Redécouvrir les formidables richesses dont chacun dispose mais qu'il est parfois nécessaire de recontacter.

J'accompagne des personnes en coaching qui sont dans une démarche de changement.

Changement professionnel, reconversion, création d'entreprise ou simplement dans une démarche de retrouver du sens à leur mission .

Dans le cadre de l'entreprise, les responsables, les managers prennent sans cesse des décisions, s'adaptent à l'environnement, tout en gardant leur cap, je sais au combien cette mission est passionnante et complexe. Fidéliser son équipe, la motiver, l'emmener vers un projet, un développement, toutes ces missions sont complexes. Le coaching permet de les rendre plus accessibles.

Je propose des formules personnalisées car, chaque individu, chaque entreprise dispose de ressources et de points d'amélioration qui lui sont propres.

Je crois beaucoup en une démarche pro-active , soyons acteur de notre évolution



Mes compétences :

Relations humaines

Psychothérapie

Coach

Développement personnel

Management

Leadership

Communication