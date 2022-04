Carine RICORDI

Mon intérêt pour le bien-être, la communication, le développement personnel, et la relation d'aide m'a naturellement mené vers l'accompagnement de personnes au travers du coaching.

Je suis formée en PNL, analyse transactionnelle, process Com, morpho-psychologie, approche systémique, ... et bien entendu au métier de coach.

J'exerce parallèlement, dans le secteur des ressources humaines, notamment et plus particulièrement dans le domaine de la Formation Professionnelle Continue. J'accompagne depuis plusieurs années de nombreuses personnes dans l'évolution/changement de carrière.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Coaching

Organisation d'évènements

Organisation de séminaires

Assistanat de haut niveau

Formation professionnelle continue