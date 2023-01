Stéphanie DAVI

Je souhaite enrichir mon réseau professionnel!



Directrice du CLIC Orgessonne (Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique), je suis en charge de la gestion de l'association (budgétaire, financière et administrative) et du management d'une équipe de 8 personnes.



Je suis également chargée du bon fonctionnement de la coordination sur l'ensemble de notre territoire (59 communes). Professionnelle de terrain, je conserve un travail de suivi et d'accompagnement des personnes de 60 ans et plus.



Conseillère en Economie Sociale et Familiale, je suis également titulaire d'une maitrise Administration Economique et Sociale.



Mon parcours professionnel dans une collectivité territoriale ainsi que dans une entreprise internationale spécialisée dans le domaine de l'instrumentation scientifique a été très formateur.



Aimant le contact, j'aime voyager et découvrir d'autres cultures, mes destinations favorites : l'Inde et l'Indonésie.

Pour me relaxer, je pratique le yoga et le fitness.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Gérontologie

Travailleur social

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Coordination

Management