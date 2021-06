Stéphanie DELANNOY (STÉPHANIE DELANNOY)

J'ai travaillé pendant plusieurs années en agence d'assurances, AXA et GENERALI.

Je suis aujourd'hui en auto entreprise dans le secteur du négoce automobile.

Je souhaite repartir dans le secteur de l'assurances et me lancer en tant que courtière.

Pour ce faire, je recherche un portefeuille client à racheter, région Haut de France ou Nouvelle Aquitaine.

J'aime le travail de proximité avec mes clients, je souhaite m'orienter vers un portefeuille avec une gestion familiale.

Particulier et professionnel, je suis spécialisé dans l IARD, assurances des commerçants et garages.