Forte de mes expériences professionnelles, je recherche un poste qui demande rigueur, efficacité dans la réalisation des missions confiées, discrétion et confidentialité. Mais également d'être capable d'avoir un rôle de « facilitateur », d'être garante d'une communication fluide interne et externe, d'anticiper et de gérer les priorités dans un esprit convivial et d'échanges.