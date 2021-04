Stéphanie GENDROT

La variété de mes missions en tant que chargée de communication événementielle à l'agglomération de La Rochelle, responsable communication à la mairie d'Aytré, chef de projet junior chez Maori Organisation et bénévole auprès de l'association XLR, gestionnaire de la salle de concerts La Sirène à La Rochelle m'a permis d acquérir une grande expérience dans le domaine de la communication et de l'organisation d'événements.



Je souhaiterais mettre cette expérience et mes compétences au profit d une autre organisation.



Je suis ouverte à toute proposition dans la France entière.



Mes compétences :

PAO

Marketing

Gestion de projet

Multimédias et de création graphique

Réseaux sociaux

Communication

Web 2.0

Organisation d'événements

Régisseur

Gestion événementielle

Logistique