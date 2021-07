Stéphanie GIRARD

Après une formation en marketing, j'ai occupé le poste de chargée de communication pour deux marques dans le secteur de la prêt à porter pendant 8 ans.



J'ai ensuite voulu passer de l'autre côté, j'ai donc intégré la grande distribution pendant 15 ans en tant que manager de rayon textile et responsable de magasin dans le circuit spécialisé.



Je souhaite aujourd'hui partager mes compétences acquises et mes expériences en tant que formatrice dans les domaine tel que le management, le merchandising, la gestion et la communication.



Curieuse, dynamique, l'esprit des challenges me pousse à m'adapter à des situations nouvelles.



Je suis à votre disposition pour vous illustrer mon profil.



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication

Animation commerciale

Formation professionnelle

Accompagnement

Animation de formations

Conception-rédaction

Ingénierie de formation

Gestion commerciale

Marketing

Recrutement