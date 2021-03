Stéphanie HÛ

Ingénieur généraliste Arts et Métiers, j'ai 13 ans dexpérience en tant que Chef de projet MOA / Assistante à Maîtrise d'OuvrAge sur des projets SI.



Je travaille depuis juin 2020 sur le projet de refonte du SI Retraite de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Personnels de la SNCF (CPRPSNCF).



Mes points forts sont:

- Aisance relationnelle, curiosité intellectuelle et méthodologie

- Adaptation à des domaines métiers et contextes organisationnels variés

- Travail en environnement international en anglais (documents, réunions)



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de projets

Système d'information

Expression de besoins

Assistance utilisateurs

Recette fonctionnelle

Animation de réunions

Modélisation de processus

Transport maritime

Retraite

Facturation

Gaz naturel

Ingénierie