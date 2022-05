Stéphanie LABELLE

Pharmacien d'officine depuis Juin 2013, thésée et titulaire du DU d'orthopédie et de phytothérapie aromathérapie, j'ai effectué mes études à la faculté de médecine et pharmacie de Poitiers.

J'ai occupé dans un premier temps des postes de remplaçant dans les départements de l'Indre, Indre et Loire et Vienne.

Par la suite, jai été assistante dans deux officines de lIndre durant 5 ans.

En 2021, jai quitté mes deux postes pour effectuer à nouveau des remplacements.

Depuis le 1er lévrier 2022, je me suis installée dans la Vienne à Pleumartin.

Consciente que notre métier est en perpétuelle évolution, j'aime me former et découvrir les nombreux domaines d'application qu'offre l'officine.



Mes compétences :

Entretiens pharmaceutiques

Délivrance

Conseils

Orthopédie