Énormément intéressée par l'assurance qualité et le contrôle qualité des produits pharmaceutiques et cosmétiques, je souhaiterais travailler dans ces secteurs. Je viens de valider ma sixième année de Pharmacie ainsi qu'un second master 2 en contrôle et réglementation des produits pharmaceutiques.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Cosmétiques

Pharmacien

Qualité