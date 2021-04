Stephanie LEVEUGLE

Entreprise : Créée en 2006, Bien à la Maison est un organisme privé qui offre des solutions innovantes d'aide et de maintien à domicile pour les personnes dépendantes.

L'organisme souhaite démontrer que c'est chez soi que l'on peut le mieux maintenir voire reconquérir de l'autonomie.

Riche de ses 1700 salariés aidants professionnels et 150 collaborateurs d'encadrement, Bien à la Maison offre des prestations sur mesure 24h/24 et 7j/7 à plus de 4000 bénéficiaires dans la quasi-totalité des régions de France.



Mes compétences :

Coordinatrice sociale

Conseillère sociale

Relationnel

Management