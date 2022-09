Stéphanie Maulay

Bienvenue sur cette page,



Ma profonde considération depuis lenfance pour les autres vivants (humains et non-humains), mon chemin de vie, mes pratiques de méditation et de yoga initiées voilà plus de vingt ans mont naturellement amenée à explorer plus avant la Conscience et ses états modifiés/expansés, nos capacités de résilience et de guérison, les ressources à notre portée dans la réalité ordinaire et le monde invisible



Pour explorer et me former, je suis partie en France, en Europe et sur dautres continents à la rencontre dune nature bienfaitrice, dêtres humains rayonnant de savoir-être, de savoir-faire et de savoir-transmettre et dorganisations qui œuvrent avec la médecine conventionnelle, la recherche en neurosciences et les cultures traditionnelles pour promouvoir une médecine intégrative et respectueuse du vivant.



J'accompagne aujourd'hui, en individuel ou en groupe, toute personne désireuse de rencontrer sa nature profonde, de prendre soin delle et de son lien au monde en honorant lÊtre dans ses dimensions physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Compagne de route et facilitatrice, je mappuie au gré des besoins et aspirations sur des approches humanistes et transpersonnelles : méditation pleine conscience et programme MBSR - sophrologie, hatha yoga, relaxation - écoute ACP - hypnose spirituelle de régression - chamanisme.



Au plaisir de cheminer ensemble,



Stéphanie