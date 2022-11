Stéphanie MORANÇAIS

Après une formation universitaire en Psychologie clinique, sociale et psychopathologique, j'ai suivi le cursus CNAM en Psychodynamique du Travail.



Mes connaissances se nourrissent de 2 pratiques complémentaires :

- l'accompagnement individuel

- l'intervention en collectifs de travail





°°°°°°°°°° L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL °°°°°°°°°°



Prise en charge individuelle de salariés en difficulté dans leur activité professionnelle :

- surmenage

- rupture avec leur travail

- harcèlement moral

- conflits avec des collègues

- épuisement professionnel

- placardisation

- burn-out

- dépression liée au travail

- besoin de faire le point en vue d'une réorientation professionnelle

- supervision

- ...



Si elles ne viennent pas à leur propre initiative, les personnes peuvent y être invitées par le médecin généraliste et/ou le médecin du travail.

La consultation peut être saisie directement à la demande du salarié par l'encadrement grâce à un conventionnement avec l'employeur.











°°°°°°°°°° L'INTERVENTION EN COLLECTIFS DE TRAVAIL °°°°°°°°°°



Lorsque la problématique le nécessite, j'ai pour habitude de m'associer à un confrère de même méthodologie de travail que moi.





PREVENTION SANTE AU TRAVAIL :



Habilitée IPRP, je peux mettre en place des actions de sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux (RPS), des sessions de formation des acteurs de l'entreprise en santé au travail sur les RPS et la Qualité de Vie au Travail.





MEDIATION :



Permettre l'expression, le dialogue et l'écoute des intérêts de chacun.

Impliquer les personnes concernées dans le choix des solutions au conflit.





SITUATION DE CRISE :



Accompagnement de collectifs de travail en situation :

- de changement

- de conflits

- de turn-over important

- d'un absentéisme en hausse

- etc...

Il s'agit d'un travail de compréhension sur les problèmes de relations entre les différents partenaires au travail et l'analyse des processus mobilisés par les contraintes du travail.





CELLULE D'URGENCE :



Accompagnement psychologique d'une équipe, d'un site, d'une entreprise, à la suite d'une situation traumatisante : accident grave ou mortel, automutilation, violence, tentative de suicide, suicide, ...

Soutien collectif et/ou individuel des professionnels concernés.





ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES



L'analyse des pratiques professionnelles vise le développement des compétences professionnelles psychosociales des métiers dans lesquelles existe une dimension relationnelle importante. Elle permet également de participer au bien-être et à l'efficacité des professionnels.





Mes compétences :

Psychologue

Santé au travail

IPRP

Prévention

Risques PsychoSociaux

Psychopathologie

Organisation du travail